РФ потужно обстріляла Лисичанськ, біля Сиротиного ЗСУ стримали штурм, - Гайдай

За його словами, обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день.

"Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", - пише Гайдай.

Він зазначив, що також серйозні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці - сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Тим часом у промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої - росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському.

Також тривають бої поблизу Миколаївки.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що бої з російськими військами за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українська сторона контролює лише територію заводу "Азот".

Раніше повідомлялося, що українські військові втратили контроль над населеним пунктом Метьолкіне під Сєвєродонецьком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.