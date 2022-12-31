РФ могла захватить Украину за 2 недели, но помешали серьезные просчеты, - разведка Дании

В службе военной разведки Дании были уверены, что российской армии удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, но просчеты со стороны президента РФ Владимира Путина привели к провалу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berlingske.
Разведка Дании полностью отдавала себе отчет в серьезных проблемах в российской армии с коррупцией, бесхозяйственностью и медленным материально-техническим обеспечением. В то же время эти проблемы видели в Москве, поэтому могли исправить их.
На сегодняшний день, ключевым фактором провала российской армии в Украине было принятие неудачных решений Путиным. Во-первых, идеологические убеждения заставили его поверить в то, что россиян в Украине будут встречать с цветами.
Во-вторых, решение о вторжении в Украину планировалось в узком окружении Путина и только в последний момент было спущено военным, которые из-за этого не знали, что им делать. В конце концов даже решение президента РФ назвать вторжение "специальной военной операцией" привело к тому, что Россия полагалась не на призывников, а контрактников - и поэтому недосчиталась 30 тысяч личного состава.
По словам представителей разведки, в начале полномасштабного вторжения Россия была близка к успеху: десантные войска смогли захватить аэропорт в Гостомеле и ждали подкрепления. Но самолеты со свежим десантом просто не смогли туда добраться, поскольку россияне не смогли одолеть украинскую противовоздушную оборону.
По оценкам военной разведки Дании, армия России в результате настолько измотана, что на ее восстановление уйдут годы – и даже тогда солдаты будут еще хуже экипированы, чем раньше, и будут вынуждены использовать старую бронетехнику.
По этой причине в Дании не верят, что новое наступление России на Киев состоится, как об этом предупреждала украинская сторона, в феврале: за столь короткое время просто невозможно подготовить мобилизованные российские войска к наступлению такого типа. И наоборот: у Украины есть хорошие шансы отвоевать большую часть оккупированных территорий, сколько именно – частично зависит от того, сколько оружия будет предоставлено Украине.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала для России. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил провести спецтрибунал в Ялте.
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