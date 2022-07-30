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РФ могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю, - InformNapalm

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Оленівка, Субота 30 липня 2022 20:41
РФ могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю, - InformNapalm Фото: наслідки теракту в Оленівці (t.me/inapalm)
Автор: Сергей Новиков

Характер пошкоджень колонії з українськими полоненими в Оленівці (Донецька область) вказує на те, що по ній вдарили точно не системою HIMARS. Швидше за все, це була російська термобарична зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Як відзначають в InformNapalm, Оленівка знаходиться на відстані приблизно 15 км від лінії фронту. І бити по цій меті рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності немає сенсу, коли є можливість застосовувати 105-мм артилерійські снаряди вартістю близько 0,4% від ракети GMLRS.

"Оленівка роками була відомим табором військовополонених "ДНР" і концтабором (і десятиліттями виправною колонією). Настільки, що про це знали дружини військовополонених. Треба бути російським тролем або пропагандистом, щоб повірити, що Україна вразить таку ціль", - підкреслюють в організації.

Завдяки опублікованим російською стороною фото видно, що зруйнована будівля з бетонної цегли з тонким жерстяним дахом після удару залишилася на місці. Вибух був настільки слабкий, що ліжка не зрушили ані на сантиметр, проте вогнем завдано величезної шкоди. Також проти версії з ракетою говорить відсутність ударного кратера.

"Якби в Оленівку влучила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих... Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем", - зазначили в InformNapalm.

Водночас спалює жертв, залишаючи тіла неушкодженими, саме термобарична зброя. Тобто Росія застосувала її, щоб спалити людей уві сні. Пошкодження будівлі, відсутність кратера від удару і відсутність пошкоджень від вибуху підтверджують це.

В InformNapalm схиляються до того, що швидше за все окупанти замкнули полонених в приміщенні, вистрілили через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А. Ці види боєприпасів знаходяться у бойовиків так званої "ДНР" з 2014 року.

Нагадаємо, в результаті теракту в Оленівці загинули не менше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які сьогодні оприлюднили в Росії.

Російська сторона звинувачує ЗСУ в нібито ударі з HIMARS по колонії в Оленівці. Україна ці звинувачення заперечує і вимагає провести міжнародне розслідування кривавої розправи над захисниками Маріуполя.

ООН вже заявила про готовність направити своїх експертів.

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