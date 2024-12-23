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В ОСГВ "Хортица" опровергли сообщения об окружении украинских военных в Макаровке

Иллюстративное фото: РФ могла окружить ВСУ в Макаровке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия якобы замкнула окружение вокруг Макаровки, что к югу от Великой Новоселки. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

Что предшествовало

Около недели назад проект Deep State написал о том, что гарнизон обороны Сил обороны Украины в Макаровке рискует попасть в окружение. Сегодня же на их карте было показано, что россияне замкнули оцепление вокруг Макаровки. Там якобы все еще находятся украинские военные.

Что говорят военные

В ОСГВ "Хортица" заявили, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времовском направлении, не соответствует действительности.

"Непроверенные данные и, как следствие, ложные выводы о наличии такой ситуации - результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий", - сказано в сообщении.

Военные также напомнили, что распространение информации из непроверенных источников может не только ввести в заблуждение аудиторию, но и поставить под угрозу жизнь украинских военных.

Ситуация на фронте

Недавно мы писали о том, что россияне атаковали ряд укреплений Вооруженных сил Украины в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Это сделало невозможным их дальнейшее содержание.

Также стоит заметить, что российская армия может готовить наступление на Покровск в Донецкой области, что может быть кульминацией наступательной операции врага на этом направлении.

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