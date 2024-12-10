РФ могла обменять солдат КНДР на Су-27 и МиГ-29: о каком количестве самолетов может идти речь

Передача самолетов в Северную Корею

Командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что Россия достигла договоренности с Северной Кореей об отправке истребителей МиГ-29 и Су-27

Он также считает, что сейчас солдаты КНДР не участвуют в активных боевых действиях в Украине, но развернуты в зонах боевых действий.

Он считает, что в дополнение к самолетам, Северная Корея, вероятно, хочет получить другие возможности. Речь о технологиях баллистических ракет, особенно аппараты с функцией возврата, а также новые технологии подводных лодок и средства противовоздушной обороны.

Сколько самолетов могла получить КНДР

В то же время в Defense Express напомнили, что ранее шла речь о том, что КНДР может получить от России самолеты Су-35. Об этом свидетельствовал тот факт, что Ким Чен Ын посещал авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, где происходит производство Су-35.

Однако в издании считают, что, если оценить текущее состояние авиации КНДР, то передача МиГ-29 и Су-27 является безусловным усилением в качественном плане.

Из открытых данных известно, что из относительно современных образцов Северная Корея имеет только 18 МиГ-29 и 34 Су-25. Эти самолеты были получены от СССР еще в 1980-х годах. Также известно, что КНДР может иметь полсотни МиГ-23, до 200 МиГ-21 и до 200 МиГ-17 и МиГ-19.

В то же время - точно не известно, какие из этих самолетов способны летать.

По мнению Defense Express, важным является вопрос - сколько именно своих МиГ-29 и Су-27 Россия сможет передать КНДР.

Известно, что на начало этого года Россия располагала 70 МиГ-29/МиГ-29УБ советского образца, 14 модернизированных МиГ-29СМТ и два МиГ-29УБТ. Также было 12 самолетов Су-27 и 18 Су-27УБ, 47 самолетов варианта Су-27СМ и 24 Су-27СМ3, ну и, кроме того, 18 Су-27 в базовом варианте имеет также морская авиация ВМФ РФ.

Из чего может понять, что количество запланированных к передаче самолетов от РФ для КНДР может определяться тем, какого уровня своими технологическими наработками по авиации россияне будут готовы поделиться со своими северокорейскими "коллегами".