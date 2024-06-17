РФ массово забрасывает шпионов в Словению под видом "студентов". WSJ рассказало детали

Отмечается, что необычный приток студентов из РФ в университеты Словении начался два года назад и совпал во времени с массовой высылкой из Европы дипломатических сотрудников, которых заподозрили в шпионской деятельности.

Поэтому власти Словении считают, что РФ после такого шага столкнулась с невозможностью использовать прежние каналы отправки шпионов в Европу. При этом Кремль решил компенсировать недостаток своих шпионов в Словении с помощью отправки в страну "студентов", многим из которых по 40-50 лет.

Уже в марте правительство Словении решило депортировать из страны по меньшей мере восемь студентов из РФ, а причиной этого стало распространение пророссийской пропаганды.

Правоохранители Словении смогли задержать агентов

Издание указывает, что в конце 2022 года в городе Любляна задержали офицеров Службы внешней разведки РФ Артема и Анну Дульцевых, которые по легенде представлялись гражданами Аргентины.

Журналисты уточнили, что семейная пара легализовалась в стране еще задолго до вторжения РФ, но разоблачением словенские спецслужбы занялись уже во время войны в Украине.

Что им грозит

В 2022 году пара также начала шпионить за деятельностью Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, поэтому их решили задержать.

Семье Дульцевых грозит до восьми лет лишения свободы, а в колонии они уже провели 18 месяцев. При этом WSJ указывает, что российских агентов могут обменять, этим вопросом был обеспокоен бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.