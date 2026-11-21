Важно отметить, что сейчас именно Россия находится в более выгодном положении благодаря своим большим финансовым возможностям.

Если весной километр высококачественного оптоволокна стоил около 4 долларов, то теперь его цена достигает 30 долларов. Одной из причин подорожания стал также рост спроса со стороны центров обработки данных, активно использующих оптическое волокно.

В 2026 году спрос значительно увеличился, при этом основными потребителями остаются Украина и Россия.

По словам экспертов, Украина уступает России в борьбе за китайское оптоволокно из-за особенностей организации закупок. Как объяснил украинский трейдер, занимающийся поставками этой продукции из Китая, Москва закупает ее централизованно и крупными партиями. В то же время украинский рынок состоит из сотен отдельных компаний и посредников, которые осуществляют закупки независимо друг от друга.

Трейдер добавил, что получает информацию о ситуации на рынке непосредственно от китайских компаний. По его словам, с августа некоторые партии оптоволокна поступают без логотипов и маркировки производителей. При этом отдельные поставщики, похоже, не хотят работать с такой продукцией.

"Оптоволокно, которое не попадает в Украину, попадает в Россию. Это почти игра с нулевой суммой", - отметил собеседник издания.