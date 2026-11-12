РФ массированно ударила по Житомирщине: под атаками энергетика и дома, есть пострадавший (фото)

За прошедшие сутки и этой ночью русские дроны летели на Коростенскую, Ольшанскую, Чудновскую, Ружинскую, Бердичевскую и Житомирскую общины.

Из-за обстрелов пострадал один человек. В частных домовладениях повреждены три дома и два хозяйственных постройки. Также поражены объекты энергетики и транспорта.

Пожары, возникшие после ударов, потушили спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Их работу усложняла постоянная угроза повторных атак.

Напомним, минувшей ночью россиянеатаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами.

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".