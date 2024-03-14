РФ массированно обстреляла Харьковскую область: под ударом телевизионная инфраструктура

"Сегодня ночью враг производил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области", - рассказал он.

По словам главы ОВА, на части продолжаются восстановительные работы.

В целом, как отметил Синегубов, артиллерийские и минометные удары врага пришлись по около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Ивановка, Берестово, Гранов, Стрилеча, Борисовка, Волчанские Хутора и т.д. Авиаудары враг наносил по Волчанску. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрел Харькова

Российские захватчики в ночь на 14 марта в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "шахед", применив для ударов 36 таких беспилотников. ПВО сбила 22 вражеских дрона.

При этом, в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Позже выяснилось, что россияне ударили ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Также в ночь на 14 марта в Харькове упал вражеский "шахед".