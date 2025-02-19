РФ массированно атаковала авиабомбами Константиновку: есть жертвы, фото последствий

Российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке в Донецкой области в среду, 19 февраля. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram и ГСЧС.
Как отмечал начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, сегодня в 00:10 был зафиксирован авиаудар по Константиновке. В результате атаки погиб гражданский человек, еще один человек получил ранения. Была информация о возможном пребывании под завалами человека.
ГСЧС сообщает, что после ночного удара под завалами обнаружили тела двух погибших, спасатели ликвидировали очаги пожара. Еще два человека были ранены.
Фото: в результате ночного удара по Константиновке есть погибшие (t.me/dsns_telegram)
Также сегодня около 08:50 оккупанты нанесли два авиаудара по Константиновке. Бомбы попали по жилой застройке населенного пункта. В результате атаки ранения получили три женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.
Через семь минут россияне нанесли еще четыре удара, было попадание по частному сектору.
Из-за повторной атаки России две женщины в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга. Им оказана медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Фото: россияне ударили по Константиновке (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Прокуратура предполагает, что враг использовал шесть авиабомб ФАБ-250 с УМПК (модуль планирования и коррекции). В Константиновке повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.
Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин отмечает, что утром россияне сбросили на город четыре управляемые авиабомбы.
Правоохранители открыли уголовное дело по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: ОВА показала последствия атаки (t.me/VadymFilashkin)
В ночь на 19 февраля оккупанты выпустили по Украине 167 дронов и две баллистические ракеты. Ракеты были направлены на Сумскую область.
Силы ПВО уничтожили 106 дронов. Еще 56 дронов-имитаторов были локально потеряны.
Этой ночью россияне массированно атаковали дронами Одессу и область. Был поражен объект энергетики. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности, детская поликлиника, садик, дома и авто. Пострадало 4 человека, среди них один ребенок.
После атаки в части Одесского района ввели локальные аварийные отключения света.
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