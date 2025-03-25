РФ должна отвечать за любые манипуляции или нарушения договоренностей, - Сибига

Россия должна понести соответствующие последствия за любые манипуляции или нарушение договоренностей. Давление - единственное лекарство от российской лжи.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украинская и американская команды конструктивно работали в Саудовской Аравии, достигнув значительных результатов в вопросах свободы судоходства в Черном море и прекращения огня по энергетическим объектам", - рассказал Сибига.

Он отметил, что Украина стремится воплотить их в жизнь и способствовать достижению справедливого и прочного мира вместе с США и европейскими союзниками.

"К сожалению, мы уже видим, как Россия пытается манипулировать и обусловливать договоренности по ослаблению санкций или чего-либо другого. Но это отражается только в заявлениях самой России", - добавил министр.

По его словам, Россия всегда врет, но сейчас это будет особенно заметно для всего мира, если диктатор Владимир Путин будет продолжать затягивать войну.

Сибига напомнил, что Украина согласилась на предложение США о полном 30-дневном прекращении огня еще 11 марта, но РФ его отвергла.

"Мы не доверяем российским словам, и никто не должен им доверять. Нужно смотреть на действия России, а не на ее заявления. Ближайшие дни будут решающими в определении того, серьезно ли Россия настроена на мир, или намерена обмануть Соединенные Штаты и мир", - отметил глава МИД.

По его словам, давление - единственное лекарство от российской лжи.

"Москва должна понести соответствующие последствия за любые манипуляции или нарушение договоренностей. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить это", - подчеркнул Сибига.

Манипуляции России

Напомним, сегодня Россия обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.

В Кремле подчеркнули, что договоренности по перемирию на море могут вступить в силу только после:

снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;

подключения таких организаций к SWIFT;

снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;

снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом;

снятие ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях и лжи относительно перемирия на Черном море и в энергетическом секторе.