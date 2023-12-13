РФ намерена мобилизовать еще 170 тысяч человек для войны в Украине, - Британия в ООН

Политический координатор постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Экерсли заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует призвать еще 170 тысяч человек для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН Экерсли рассказал, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украине было убито или ранено более 300 тысяч солдат армии РФ, что в разы больше, чем за десять лет советской оккупации Афганистана.

" Сейчас президент Путин планирует призвать еще 170 тысяч как пушечное мясо для войны своего правительства. Трудно понять, насколько продолжение агрессии российского правительства отвечает интересам российского народа", - заявил он.

Представитель Британии призвал продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку для защиты своей суверенной территории.

Потери России во время войны против Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на утро вторника, 12 декабря, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных.

Минобороны Британии заявляло, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако, отмечается, что точной цифры не знают даже в Москве.