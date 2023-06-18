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РФ должно волновать подготовка общества к потере захваченных территорий Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия должна волновать подготовка своего общества к тому, что вскоре они потеряют захваченные территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Единственное сейчас должно волновать государство-террориста: как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства. Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы", - заявил он.

Зеленский добавил, что украинские военные продолжают продвигаться на фронте.

"Наши военные движутся: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед", - заявил он.

Президент напомнил, что на этой неделе прошло заседание "Рамштайн".

"Главное - это скорость поставки. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами - именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое", - заявил Зеленский.

Встреча в формате "Рамштайн"

Очередная встреча в формате "Рамштайн" состоялась 15 июня в Брюсселе (Бельгия). Почти 50 союзников обсуждали повышение боевых возможностей Украины.

РБК-Украина собрало главные итоги тринадцатого "Рамштайна". В ходе него объявили о новых пакетах военной помощи от Канады, Дании, Нидерландов, Британии и США.

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Война России против УкраиныРоссийская ФедерацияВладимир Зеленский