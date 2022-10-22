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РФ не должна добиться успехов: Байден объяснил поддержку Украины

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия не должна добиться успеха в войне против Украины, потому что она представляет угрозу всему Западу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена в интервью MSNBC.

Американский президент отметил, что США потратили много средств на помощь украинцам

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", - сказал Байден.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, официальные лица США предпринимают шаги для того, чтобы Байден и Путин не встретились на саммите “Большой двадцатки” даже в коридоре.

Также мы писали, что чиновник администрации Байдена назвал решение Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины признаком "отчаянной тактики".

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Джозеф Байден