У РФ достаточно ресурсов для длительной войны, Западу нельзя расслабляться, - МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что на данный момент следует оказать не только военную, но и финансовую помощь, чтобы помочь Украине "перезимовать" и восстановить в значительной степени разрушенную в результате российских атак гражданскую инфраструктуру.

При этом, по его слвам, РФ надеется на "усталость" Запада, пытаясь негативно повлиять на общественное мнение. Ринкевича считатет, что единство Запада в помощи Украине достаточно сильное, а проблемы, как правило, связаны со скоростью исполнения решений. Так, поставки оружия зачастую происходят медленнее, чем перемены на фронте.

Кроме того, глава МИД Латвии считает, что звонки министра обороны России Сергея Шойгу министрам обороны нескольких стран для того, чтобы обвитить Украину в якобы намерениях применить "грязную бомбу" могут говорить о возможной подготовке РФ к провокациям или попытке отвлечь внимание от атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Он также считает, что от России можно ожидать любых сценариев действий развития событий, зная, что ситуация вокруг Херсона складывается неблагоприятно для страны-агрессора.

Кроме того Ринкевич сказал, что Китай просто наблюдает за происходящим и действует сдержанно, не торопясь всячески поддерживать РФ. По его мнению, исход войны в целом будет иметь большое значение для международной политики и того, как могут действовать страны с геополитическими амбициями.