РФ в Крыму использует минимум пять аэродромов, деятельность двух - сведена к минимуму, - Плетенчук

По его словам, российская авиация использует по назначению как минимум пять аэродромов на полуострове, однако два из них уже не имеют той нагрузки, которая была в начале полномасштабного вторжения. Потери в технике привели к значительному сокращению деятельности этих объектов.

"Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что российские военные могли бы использовать больше аэродромов в Крыму, учитывая наличие большого количества таких объектов на полуострове.

Однако, по каким-то тактическим причинам, они предпочитают продолжать эксплуатацию именно этих аэродромов и не передислоцируют авиацию на материковую часть России.

"Передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой РФ они не хотят по каким-то тактическим соображениям, поэтому продолжают использовать именно эти аэродромы", - отметил он.