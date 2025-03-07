РФ бросила 24 единицы бронетехники на штурм Часового Яра, продолжается зачистка остатков оккупантов

По данным военных, российская армия безуспешно атаковала украинские оборонительные укрепления в районе Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Дружбы, Дачного и Крымского.

Противник также активизировал свои штурмовые действия для оккупации городом Часов Яр. Для проведения штурма враг привлек 24 единицы бронетехники в несколько волн. В результате поражения огнем нашей артиллерии уничтожено и повреждено 17 бронемашин, штурм отбит.

Сейчас продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника. Украинские военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация в Часовом Яру

Ранее сообщалось, что российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

Известно, что периодически в городе продолжаются ожесточенные бои. А россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.

По данным ОСУВ "Хортица", российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.