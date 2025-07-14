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РФ бросает силы на прорыв под Покровском: продолжаются ожесточенные бои за тактическое преимущество

Иллюстративное фото: РФ бросает силы на прорыв под Покровском (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Известно, что противник пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов:

  • Русин Яр;
  • Владимировка;
  • Полтавка;
  • Новоторецкое;
  • Попов Яр.

Одновременно захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку от Новоэкономичного, Миролюбовки, Удачного, Муравки, Новопавловки, Алексеевки, Филиала, Новосергиевки и Дачного.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Покровском направлении

Стоит напомнить, что город Покровск и Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

Однако в начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - написал Сырский.

По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

В то же время, по данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

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