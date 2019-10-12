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РФ використає імпорт електроенергії для політичного впливу на Україну, - експерт

Новини » Енергетика    12.10.2019 - 11:40
РФ використає імпорт електроенергії для політичного впливу на Україну, - експерт
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Експерт прокоментував наслідки імпорту електроенергії з РФ

Російська компанія "Інтер РАО" здатна замістити третину електроенергії, що споживається в Україні, і це буде використано для політичного тиску на Київ. Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков, оцінюючи наслідки відновлення імпорту електроенергії з РФ.

"Перший результат – це залежність. Номінальна потужність ліній електропередач Україна – Білорусь і Україна – РФ становить 3900 МВт. При використанні перетину на 100% річний обсяг постачання електроенергії становитиме 34164 млн кВт-годин. "Інтер РАО" має всі можливості замістити третину всієї електроенергії, що споживається в Україні. І вони це зроблять", - вважає Плачков.

Він наголосив, що російська електроенергія дешевша за українську, і Кремль готовий постачати її навіть безкоштовно, щоб отримати політичний вплив на Україну.

"Електроенергія, так само як і газ, в Росії дешевша, ніж в Україні. Конкурувати з російською електроенергією сьогодні практично неможливо. Вона може бути навіть безкоштовною, якщо виконує політичне завдання", - написав Плачков.

Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту, яка стала можливою після внесення до закону "Про ринок електричної енергії" так званої "поправки Геруса". Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ.

Раніше ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк написав на своїй сторінці в Facebook, що пролобійований головою парламентського комітету з питань енергетики Андрієм Герусом імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в стан залежності від Кремля. А також нагадав, що РФ регулярно використовувала проти України "енергетичну зброю" для тиску на українську владу.

Імпорт електроенергії з РФ: загроза енергобезпеці чи вимушена необхідність? "Формула Геруса" - це скасування санкцій проти Росії, - Ляшко
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