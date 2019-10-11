ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НКРЕКП хоче поставити імпортерів електроенергії в привілейоване становище, - Трохимець

Новини » Енергетика    11.10.2019 - 17:52
НКРЕКП хоче поставити імпортерів електроенергії в привілейоване становище, - Трохимець
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Мова йде про рішення НКРЕКП щодо сплати тарифу на передачу НЕК "Укренерго"

Проект рішення НКРЕКП щодо сплати тарифу на передачу НЕК "Укренерго" при експортно-імпортних операціях ставить імпортерів в привілейоване становище. Таким чинном влада свідомо нищить вітчизняну генерацію, написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, повідомляють "Українські новини".

"Історія з #ВосьмаПравкаГеруса, якою було відкрито вільний імпорт електроенергії з Росії, продовжується. НКРЕКП оприлюднило проект рішення щодо встановлення вимог щодо сплати тарифу на передачу НЕК Укренерго при операціях експорту та імпорту електроенергії. НКРЕКП пропонує встановити нерівні, актиконкурентні вимоги які звільняють від сплати тарифу за передачу імпортерів електроенергії та зобов’язують сплачувати тариф на передачу тільки експортерів", - написав Трохимець.

На його думку, таке рішення надає преференції імпортерам електроенергії над експортерами, штучно збільшуючи собівартість експорту.

"Експортер/імпортер електроенергії при розподілі міждержавного перетину на аукціоні претендують на один і той же самий обсяг пропускної спроможності. Той факт, що собівартість експорту штучно збільшується на тариф на передачу, надає привілейоване становище імпортерам над експортерами. Отже, прийняття зазначених змін до Кодексу системи передачі є антиконкурентними діями НКРЕКП в розумінні ч.2. ст. 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції" в частині надання групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - написав Трохимець.

Він також звернув увагу на те, що нині імпорт електроенергії здійснюється з Росії. І надаючи перевагу імпортерам, влада фактично дозволяє їй заробляти на нашому енергоринку та нищить власну генерацію.

"Це рішення ставить в нерівні умови експортерів та імпортерів електроенергії, надаючи перевагу останнім. А імпорт в Україну наразі здійснюється з Росії. Тобто українська влада свідомо дає російській генерації заробляти на українському ринку, а українську генерацію при цьому вбиває", - пояснив Трохимець.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. Та нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використовували проти України не раз. На його думку, імпорт електроенергії з Росії, який почався 1 жовтня, – це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який матиме негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, а й країни в цілому.

Двоє членів НКРЕКП пішли у відставку РГК позитивно оцінює нову методику розрахунку вартості доставки газу
Новини України НКРЕКП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся