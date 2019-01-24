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У РФ ініціюють провадження з Google через приналежність Криму

Новини » Політика    24.01.2019 - 11:33
У РФ ініціюють провадження з Google через приналежність Криму
Ілюстративне фото (flickr.com/Robert Scoble)

Google звинуватили в порушенні Конституції РФ через позначення Криму українським

Представника американської компанії Google викликають для пояснень в Державну думу Росії у зв'язку з "невірним" зазначенням приналежності тимчасово окупованого Криму. Про це заявив спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, відображення на Google Maps території Криму, як частини України є "порушенням Конституції Росії та російських законів".

"Було б правильно комітету з безпеки запросити представника компанії Google і висловити нашу позицію, а далі приймати рішення. У нас можливості є, давайте їх використовувати... Потім вони ще щось у нас відріжуть і припишуть іншій країні, а потім вони будуть втручатися так само, як втрутилися в справи інших держав, будуть призначати", - додав Володін.

Нагадаємо, ще у 2017 році в Google пояснили, чому на її картах Крим належить Росії. Зокрема, щоб на Google Maps півострів позначався російським, на карти треба заходити з Google.ru і мати російські регіональні налаштування в пошуковику.

Раніше також повідомлялося, що кордон між Україною і Кримом відображається лише на сайтах maps.google.ru і maps.google.com.

 

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