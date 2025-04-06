"РФ игнорирует предложения о мире". Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел Россией Кривого Рога и Киева. Он также осудил РФ за игнор мирных предложений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"В этот день национального траура в Украине я думаю о детях и всех гражданских лицах, ставших жертвами смертоносных ударов, нанесенных Россией, как, например, в Кривом Роге 4 апреля. Прошлой ночью многочисленные российские удары вновь были направлены на жилые кварталы Киева и ряда других украинских городов", - говорится в публикации.
Макрон отметил, что с момента, когда Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о полном 30-дневном прекращении огня, прошел почти месяц. И в то время, "пока мы вместе со всеми нашими партнерами работаем над обеспечением мира", Россия продолжает вести войну и делает это с новой силой.
Французский лидер подчеркнул, что удары РФ должны быть прекращены. И в случае, если Москва будет и дальше отказываться от мира, должны последовать "решительные действия".
"Эти российские удары должны быть прекращены. Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее. Если Россия продолжит тянуть время и отказываться от мира, должны последовать решительные действия. Как долго еще Россия будет игнорировать мирные предложения США и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?", - резюмировал Макрон.
Напомним, что этой ночью россияне помимо дронов, атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В связи с этим в стране дважды объявляли масштабную воздушную тревогу.
Так, в Киеве несколько раз за ночь было слышно звуки взрывов , поскольку ПВО сбивало вражеские беспилотники. Однако утром город оказался под атакой баллистики, в следствие чего были зафиксированы разрушения. Подробно о последствиях атаки по столице и другим городам - читайте в материале РБК-Украина.
Также отметим, что россияне 4 апреля нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Позже, в тот же вечер, город атаковали ударные дроны. В результате атаки по последним данным погибли 20 человек, и еще более 70 - пострадали.
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