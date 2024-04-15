РФ и Китай продают новую медь, замаскированную под лом, чтобы обойти санкции, - Reuters

По словам источников издания, медная катанка измельчалась посредником в отдаленном Синьцзян-Уйгурском районе, чтобы ее трудно было отличить от лома, что позволяло экспортерам и импортерам извлекать выгоду из разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

В декабре российская экспортная пошлина на медную катанку составляла 7%, что ниже 10%-ной пошлины на лом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в размере 4%, а на импорт российского лома пошлина не распространяется.

Продажи нового металла, замаскированного под лом, начавшиеся в декабре, отражаются в расхождении между китайскими и российскими данными.

Данные китайской таможни свидетельствуют о том, что с декабря Китай закупил значительно больше медного лома в России, в то время как российские данные, полученные Reuters от поставщика коммерческих данных, показывают, что объем лома, экспортируемого в страну, являющуюся крупнейшим торговым партнером, был незначительным.

Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того как Соединенные Штаты ввели санкции против России за ее вторжение на Украину в феврале 2022 года.