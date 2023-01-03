В РФ хотят достроить бомбардировщики из советских "заготовок", - Defense Express

В России хотят увеличить флот своей стратегической авиации ВКС за счет достройки бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3 из заготовок еще времен СССР. Дело в том, что количество боеготовых таких самолетов существенно меньше заявленного числа "на бумаге".

Так, в конце декабря в российской "Объединенной авиастроительной корпорации" заявили о завершении изготовления модернизированных бомбардировщиков Ту-160М (другой вариант - Ту-160М2 для новых машин). После эти самолеты должны пройти весь нужный комплекс испытаний, так как полеты после выкатки из цехов Казанского авиационного завода еще не проводились.

Дело в том, что первый из этих двух Ту-160М - строевой бомбардировщик из состава "ВКС РФ", а второй самолет изготовлен из комплектующих, которые остались еще со времен СССР.

За минувший год российская ОАК отчиталась о передаче уже двух Ту-160, изготовленных из советских "заготовок".

В материале отмечается, что проект Кремля по разработке перспективного бомбардировщика под индексом "ПАК ДА" по сути провалился, поэтому в министерстве обороны РФ решили выбрать Ту-160М как "более простой" для реализации вариант.

"Тем более что в промежутке до 1994 года российские ВВС получили из Казанского авиазавода шесть бомбардировщиков этого типа, в 2000-х годах - еще два. И так Кремлю может показаться, что современная Россия вполне способна и дальше производить такие самолеты", - говорится в публикации.

При этом нюанс заключается в том, что сейчас россиянам нужно практически "с нуля" восстановить всю цепочку по производству Ту-160. На этом фоне у РФ и возник вариант использовать в качестве "промежуточного варианта" достройку бомбардировщиков из тех "заготовок", которые с советских времен до сих пор стоят на заводских стапелях. Сколько именно "заготовок" бортов есть в РФ - пока неизвестно.

В декабре 2022-го в открытых источниках появилась информация о том, что в РФ начали достройку шести бомбардировщиков Ту-22М3, работы по которым были заморожены в 1993 году из-за отсутствия денег. Тут речь идет по сути о готовых планерах, на которые не успели поставить двигатели и бортовую электронику. Минобороны РФ и Казанский авиазавод начали переговоры о достройке этих самолетов еще в 2021 году.

В материале называют гротескной эту историю о производстве бомбардировщиков из комплектующих как минимум 30-летней давности, при этом в РФ могут считать это "относительно скорым и надежным способом" пополнить парк своей стратегической авиации, где средний возраст "бортов" исчисляется в диапазоне 30-40 лет. Особенно учитывая ситуацию, когда количество фактически боеготовых самолетов может исчисляться на уровне 60% (в соответствии с оценкой Главного управления разведки Минобороны Украины) от заявленного "на бумаге" показателя.