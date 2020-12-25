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РФ хоче залучити до будівництва опріснювачів води в Криму велику міжнародну компанію

Автор: Даша Харченко

Так звана "влада" анексованого Криму збирається залучити до будівництва опріснювачів води велику міжнародну компанію. Україна намагатиметься блокувати цей проект.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

За його словами, Україна знайде цю компанію і буде заважати їй реалізувати проект в окупованого Криму.

"Раніше була заява незаконної окупаційної "влади" в Криму про притягнення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проєкт", - заявив він.

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Раніше кримська "влада" заявила, що півострів технічно не готовий до можливого прийому води Північно-Кримським каналом з України. Вони хочуть самі впоратися з проблемами водопостачання.

Також президент Росії Володимир Путін визнав, що у Криму достатньо власних запасів прісної води.

Зазначимо, українська влада заявляє, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення.

Прогноз погоди
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Новини України КримДмитро Кулеба