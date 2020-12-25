РФ хоче залучити до будівництва опріснювачів води в Криму велику міжнародну компанію

Так звана "влада" анексованого Криму збирається залучити до будівництва опріснювачів води велику міжнародну компанію. Україна намагатиметься блокувати цей проект.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

За його словами, Україна знайде цю компанію і буде заважати їй реалізувати проект в окупованого Криму.

"Раніше була заява незаконної окупаційної "влади" в Криму про притягнення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проєкт", - заявив він.

Раніше кримська "влада" заявила, що півострів технічно не готовий до можливого прийому води Північно-Кримським каналом з України. Вони хочуть самі впоратися з проблемами водопостачання.

Також президент Росії Володимир Путін визнав, що у Криму достатньо власних запасів прісної води.

Зазначимо, українська влада заявляє, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення.