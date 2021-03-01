У ТКГ пояснили, навіщо на окупованому Донбасі заговорили про новий "референдум"

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзников вважає, що немає підстав довіряти чуткам про можливий "референдум". Так росіяни намагаються змінити порядок під себе.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна" .

Також представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.

"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив він.

За словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.