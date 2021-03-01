ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ТКГ пояснили, навіщо на окупованому Донбасі заговорили про новий "референдум"

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 09:42
У ТКГ пояснили, навіщо на окупованому Донбасі заговорили про новий "референдум" Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзников вважає, що немає підстав довіряти чуткам про можливий "референдум". Так росіяни намагаються змінити порядок під себе.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна".

Також представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.

"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив він.

За словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Раніше Гармаш заявив, що "паспортизация" перетворює ОРДЛО в поле для фальсифікацій російських виборів.

Нагадаємо, на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. В Криму ця кількість перевищує 2 мільйони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика референдум Донбас
NEWS
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"