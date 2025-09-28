РФ не хочет встречи с Украиной даже при участии Трампа, но "должна проснуться", - Венс

Он считает, что положение на местах изменилось. В частности, россияне убивают много людей, и при этом сами несут большие потери и не могут этим похвастаться.

Как заявил Вэнс, администрация Трампа по-прежнему стремиться к миру, добавив, что для этого нужны шаги с обеих сторон. Однако РФ отказалась от переговоров.

"К сожалению, за последние пару недель мы видим, что россине отказались проводить какие-либо двухсторонние встречи с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации (Трампа - ред.) мог бы встретиться с россиянами и украинцами", - сообщил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что россиянам нужно проснуться и принять реальность. Он вновь подчеркнул, что РФ несет большие потери и не достигает практически никаких результатов.

"Мы активно добивались мира с самого начала работы администрации, но россияне должны проснуться и принять реальность. Много людей погибает. Им нечем гордиться. Сколько еще людей они готов потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще хоть какого-то, военного преимущества на местах? Я думаю, что ответ - надеюсь, не так уж много", - заявил Вэнс.

Он вновь добавил, что США будут продолжать работают ради мира и выразил надежду, что РФ все таки проснется и осознает реальность на местах.