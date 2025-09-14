ua en ru
РФ хочет выкупить у Турции назад свои же С-400, - СМИ

Воскресенье 14 сентября 2025 07:45
РФ хочет выкупить у Турции назад свои же С-400, - СМИ
Автор: RBC.UA

Россия рассматривает вариант выкупа С-400 у Турции, которая почти не использует эти комплексы, чтобы перепродать их другим странам. Такая схема может позволить Анкаре сохранить баланс в отношениях с США и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Nefes.

Москва пытается найти пути для расширения поставок систем противовоздушной обороны С-400. Поскольку свободных комплексов у России нет, обсуждается вариант с обратным выкупом установок у Турции, полученных ею в 2019 году. Как отмечают источники, Анкара использует эти комплексы крайне ограниченно, поэтому такой план теоретически возможен.

Интерес к современным средствам ПВО сохраняется в условиях глобальных конфликтов и нестабильности, и многие государства продолжают обращаться к Москве. Однако у России на складах нет готовых к передаче С-400, кроме тех, что находятся в эксплуатации. Поэтому вариант с возвращением турецких систем рассматривается как один из наиболее реальных.

Турция тем временем продвигает собственный проект национальной оборонной системы «Стальной купол». По мере развития этой программы потребность в российских установках снижается. К тому же С-400 так и не удалось интегрировать в структуру НАТО, а сами ракеты приблизились к половине срока годности и требуют обслуживания.

После закупки С-400 Анкара оказалась под санкциями США согласно закону CAATSA и была исключена из программы истребителей F-35. Сейчас Турция ведет переговоры по приобретению самолетов F-16 и не исключает возврата к сотрудничеству по F-35. Это усиливает вероятность того, что комплексы ПВО могут быть возвращены России.

Напомним, соглашение на сумму 2,5 млрд долларов было подписано еще в 2017 году, а поставка состоялась в 2019-м. Именно эта сделка стала одной из причин ухудшения военного сотрудничества Турции с США и НАТО.

Напоминаем, что Турция приняла решение прекратить все торговые и экономические отношения с Израилем. Анкара закрыла свои порты для израильских судов и запретила пролеты израильских самолетов через воздушное пространство страны.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в последние месяцы позиция России по конфликту в Украине претерпела значительные изменения.

