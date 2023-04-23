РФ хочет мобилизовать мигрантов из стран Центральной Азии: в ход идут угрозы, - ЦНС

"В Кремле придумали метод, как пополнить ряды ВС РФ и снизить уровень напряжения в обществе. В России начали оказывать давление на мигрантов из стран Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, россияне идут двумя путями.

Первый - через военкоматы. Он касается мигрантов, которые получили российский паспорт. Практически сразу после получения паспорта им дают повестку и уже во время общения с комиссаром угрожают, что их лишат гражданства, если те будут избегать мобилизации.

Второй способ касается тех, кто еще не получил паспорт. Им обещают получение гражданства в кратчайшие сроки, если они пойдут в ряды российской армии. Однако если они отказываются - получают угрозы депортации.

В ЦНС отмечают, что одна из причин такого решения - недовольство семей российских военных по поводу задержек выплат за погибших. В то же время, мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян относительно новых волн мобилизации.

"Таким образом, Кремль продолжает стратегию использования в качестве пушечного мяса жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей в противовес москвичам", - добавляют в ЦНС.

Напомним, Россия ведет мобилизационную кампанию, чтобы восполнить потери в войне против Украины.

Кроме того, Минобороны РФ начало набирать в регулярную армию заключенных.

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