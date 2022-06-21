У Грузії заговорили про вступ до НАТО і назвали умову

Грузія має намір вступити до Північноатлантичного альянсу. Однак перед цим влада планує вирішити всі територіальні проблеми з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн" .

"Наша мотивація - стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності і терпіння. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити в НАТО", - заявив він.

Прем'єр підкреслив, що для надання Грузії членства між усіма державами-членами Альянсу повинен бути досягнутий консенсус.

"Ми не наївні, ми розуміємо, що у Грузії є територіальні проблеми, які ми повинні спочатку вирішити, а потім вже вступати в НАТО. Така думка наших європейських друзів і друзів по НАТО", - додав Гарібашвілі.

Він заявив, що політика уряду полягає у відновленні територіальної цілісності і суверенітету шляхом мирних переговорів.

"Ми не контактували з того часу, як прийшли до влади. У нас не було ніяких політичних консультацій з 2012 року, існують тільки торгово-економічні відносини", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у 2008 році після вторгнення в Південну Осетію Росія визнала незалежність республік Абхазія і Південна Осетія, які Грузія і більшість країн-членів ООН вважають частиною Грузії. Дипломатичні відносини з Росією були розірвані Грузією 3 вересня 2008 року.