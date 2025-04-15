РФ хочет в 5 раз увеличить экспорт сжиженного газа: новая энергостратегия

Планы РФ по нефти

Отмечается, что целевой сценарий руководства РФ предусматривает производство 540 миллионов тонн сырой нефти в конце этого десятилетия, а также к середине века.

Западные обозреватели, которые проанализировали документ о новой энергетической стратегии, представленный российским правительством в понедельник, уточнили, что это эквивалентно примерно 10,84 миллиона баррелей в день и лишь немного превышает объемы 2023 года, базового уровня.

Также ожидается, что поставки российской нефти за границу останутся стабильными.

Такой прогноз отражает ожидания усиления конкуренции со стороны других крупных производителей ископаемого топлива и уменьшения глобального спроса после 2035 года, обращает внимание Bloomberg.

Кроме того, стратегия отмечает постепенное истощение запасов высококачественных углеводородов в России и рост доли более дорогих ресурсов, которые труднее добывать.

Стагнация экспорта может подорвать рыночное влияние

На долю РФ, которая добывает примерно 10% мировой добычи сырой нефти, приходится значительное рыночное влияние. Москва является главным поставщиком в Индию и Китай и основным членом ОПЕК+.

Западные обозреватели отмечают, что стагнация экспорта может подорвать это влияние, вместе с тем любое долгосрочное замедление также лишит российский бюджет важных доходов, что непосредственно влияет на способность Кремля выполнять обязательства по расходам.

Газовая стратегия России

В отличие от нефти, газовая стратегия России предусматривает значительный рост годовой добычи. Москва планирует добыть 853 миллиарда кубометров до конца десятилетия, что более чем на треть больше, чем в 2023 году.

Также ожидается, что в 2050 году добыча со стороны России превысит 1 триллион кубометров. Это в значительной степени объясняется увеличением объемов сжиженного природного газа (СПГ), говорится в публикации Bloomberg.

Газовые подсчеты

Так, в планах РФ по газу указывается, что добычу (базовый уровень 2023 года) 637 млрд куб. м прогнозируется в 2030 году нарастить до 853 млрд куб. м, а в 2050-м увеличить до 1,107 трлн куб. м.

Что касается экспорта СПГ, то с 45 млрд кубометров (базовый уровень 2023 года) Москва хочет увеличить до 142 млрд кубометров в 2023 году, и до 241 млрд кубометров - в 2050-м, то есть нарастить более чем в 5 раз.

Россия хочет увеличить производство СПГ, запустив еще четыре завода в этом десятилетии, в дополнение к тем, что уже работают на острове Сахалине и полуострове Ямал.

Кроме того, российская сторона планирует расширить проект Arctic LNG 2 (завод по производству сжиженного природного газа, сооружаемый на Гыданском полуострове, разрабатывается подсанкционной российской компанией "Новатэк"), стремясь к 2030 году иметь общую мощность в 105 миллионов тонн в год по всем проектам вместе.

Влияние западных санкций на газовые амбиции РФ

Сейчас на пути всем таким амбициям России стоят санкции со стороны Запада. Все четыре будущих проекта внесены в черный список США, тогда как Arctic LNG 2 прекратил работу, поскольку ограничения не позволяют ему продавать и доставлять грузы.

Целевой сценарий РФ по газу также предусматривает почти двойной рост экспорта газа по трубам до 197 миллиардов кубометров к 2036 году. Впрочем, даже если это удастся, потоки все равно не превысят рекорд, установленный в 2018 году, до полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее РФ была крупнейшим поставщиком газопровода в мире, но страна-агрессор потеряла почти всех покупателей в Европе после начала широкомасштабной войны.

Сейчас доступен только один маршрут трубопровода в Европейский Союз, а переговоры о втором канале "Сила Сибири" в Китай зашли в тупик, поэтому российский монополист "Газпром" сейчас не имеет средств побить свой "довоенный" рекорд.