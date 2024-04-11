РФ из "Градов" ударила по правоохранителям, которые раздавали помощь в Луганской области

В ведомстве рассказали, что 11 апреля правоохранители привезли хлеб и необходимые вещи от Краснореченской поселковой военной администрации жителям Макеевки и Грековки.

В это время россияне обстреляли Макеевку из системы залпового огня "Град". Снаряды разорвались недалеко от крестьян и сотрудников полиции.

К счастью, среди местных жителей никто не пострадал. В результате обстрела четверо сотрудников полиции получили акубаротравмы, всем им оказана медицинская помощь.

Обновлено в 19:20.

Как рассказали стражи порядка, удар произошел тогда, когда местные жители общались с родными с помощью Starlink.

Учитывая ситуацию, полицейские призывают местных жителей не пренебрегать своей жизнью и здоровьем и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.

В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА.

Всего было уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В том же числе во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области.

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