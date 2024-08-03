РФ готовилась передать хуситам оружие, но отказалась от своих планов, - CNN

По словам двух источников, саудовцы, которые в течение многих лет вели жестокую войну с хуситами, прежде чем США помогли договориться о хрупком перемирии в 2022 году - узнав о планах, предостерегли РФ от поставок оружия одному из своих главных противников.

Отдельно к Саудовской Аравии с просьбой помочь убедить Москву не поставлять оружие хуситам обратились США.

Отмечается, что хоть передача оружия и была отложена, однако Россия в конце июля на три дня направила в Йемен своих военных для оказания помощи хуситам.

Так, американские чиновники наблюдали, как с российских кораблей в южной части Красного моря высадился персонал, который был подобран хуситами на лодках и переправлен в Йемен.

Источники говорят, что россияне везли с собой сумки, но ничего другого что выглядело бы достаточно большим для перевозки оружия или его компонентов. В то же время неясно, перевозили ли российские корабли оборудование, которое РФ готовилась передать до того, как Кремль отказался от плана.

Собеседники CNN добавили, что Москва рассматривает вооружение и консультирование хуситов, как способ отомстить администрации Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории РФ используя оружие, которое предоставили США.