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РФ не готовится использовать ядерное оружие в Украине, - директор ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В настоящее время Российская Федерация не ведет подготовку к использованию ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине в ближайшие дни и недели" – заявил Берн во время выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Разговоры в РФ об использовании ядерного оружия

После саммита НАТО в Вильнюсе, на котором была существенно усилена поддержка Украины, российские официальные лица начали снова говорить об использовании ядерного оружия.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предоставление истребителей F-16 будет рассматриваться Кремлем как "ядерная угроза", поскольку эти самолеты способны нести ядерные боеголовки.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что усиление поддержки Украины со стороны НАТО может привести к Третьей мировой.

А сам Путин снова начал придумывать "угрозы" для России, если Украина станет членом Североатлантического альянса.

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ЦРУЯдерное оружие