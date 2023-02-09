RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ готовится к новым наступлениям. Генсек НАТО призвал и дальше снабжать Украину оружием

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Нет никаких признаков, что Россия готовится к миру, а наоборот Кремль готовит новое наступление в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной пресс-конференции в среду с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает The Guardian.

"К сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Наоборот, Москва готовится к новым военным наступлениям", - сказал он.

По этой причине, по словам генсека НАТО, Альянс должен продолжать снабжать Украину оружием, которое ей необходимо, "чтобы отвоевать территорию и победить как суверенное, независимое государство".

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление российских войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

Напомним, по данным Института изучения войны, российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассЙенс СтолтенбергВойна в Украине