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Данилов назвал два направления, где Россия может начать новое наступление в Украине

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украина, Среда 08 февраля 2023 10:02
Данилов назвал два направления, где Россия может начать новое наступление в Украине Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Новое наступление российских войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова изданию Reuters.

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты, - сказал он. При этом, Данилов отметил, насколько попытки россиян будут успешными, "будет зависеть от нас".

По мнению Данилова, активизация наступательных действий связано с годовщиной войны и "им нужно что-то показать перед своим народом".

"У них должно быть большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", - добавил он.

Как сообщалось, по данным Института изучения войны, российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки.

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