Рютте призвал страны НАТО больше тратить на оборону из-за России

Он заявил, что ради недопущения войны, страны НАТО должны тратить больше на оборону.

По его словам, странам Альянса нужно перейти к мышлению военного времени и увеличить расходы на оборону до уровня, значительно выше текущего, который составляет 2% ВВП.

Рютте подчеркнул, что Россия готовится к долговременной конфронтации не только с Украиной, но и со странами Альянса.

"Наше сдерживание является эффективным сегодня, а вот насчет завтра - я волнуюсь", - подчеркнул он.

По мнению Рютте, страны Альянса не готовы к угрозам, которые могут стать реальностью уже через четыре-пять лет.

Генсек также предостерег, что нынешняя война РФ против Украины может стать прелюдией к возможным угрозам непосредственно на территории НАТО, если не принять соответствующих мер.

Рютте добавил, что Альянсу следует ориентироваться на расходы времен холодной войны, когда страны НАТО направляли более 3% своего ВВП на оборону.

В то же время он напомнил, что Россия уже переводит свою экономику на военные рельсы, и ее оборонные расходы, по прогнозам, достигнут 7-8% ВВП в 2025 году - самого высокого уровня со времен холодной войны.

Генсек НАТО подчеркнул, что хотя прямой угрозы для стран-членов Альянса по состоянию на сейчас нет, риски для безопасности в долгосрочной перспективе остаются высокими.

По его словам, НАТО не будет в безопасности без соответствующей подготовки, независимо от результата войны РФ против Украины.

Он также призвал ускорить оборонное производство, модернизировать армии стран-членов и усилить готовность к возможной эскалации.

Напомним, что источники Bloomberg сообщали о том, что страны Альянса готовятся к увеличению расходов на оборону.