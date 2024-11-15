Россия готовит большой удар? Какой максимум ракет может запустить враг: оценка эксперта

"Вспомните, например, удары последних месяцев, когда они наносились по Киеву, а там по всей Украине такие отдельные только запускались, там дроны или ракеты, или сейчас удар по Одессе. Это в целом достаточно опасно", - пояснил Романенко", - пояснив Романенко.

Эксперт отметил, что если массированный удар по отдельному району, то средства ПВО не всегда могут отразить все цели, ведь они растянуты по всей территории.

В то же время он напомнил, что количество сбитых крылатых ракет обычно не менее 85%. Это несмотря на то, что Украина имеет большую территорию и большие города, которые тоже надо защищать системами ПВО. Того что дают партнеры, по его словам, критически не хватает.

Сколько ракет Россия может использовать в целом

Романенко отметил, что Главное управление разведки давало информацию, по производству российских ракет. По словам эксперта, они писали, что россияне делают уклон на баллистику.

"Так вот они довели производство баллистических ракет - "Искандер", "Кинжал" в целом до 40-50 ракет в месяц. Эта информация по состоянию на 18 июля. Возьмем часть июля, август, сентябрь, октябрь, и ноября, это 150 ракет. Запас на тот момент составлял где-то столько минимально столько же. Хотя, кажется по памяти, 190 ракет", - сказал он.

Эксперт отметил, что все запасы они не выпустят, но отметил, что до 300-350 ракет максимально они имеют.

Романенко отметил, что что-то россияне должны оставить в запасе, но до 200-250 могут использовать.

Конечно, это будет не одномоментный пуск. Но все равно - это только баллистика. А еще они выпускают Х-101 с таким примерно таким же темпом. То есть 40-50 ракет в месяц. Еще они выпускают "Калибры" и крылатые "Искандеры". Правда, там количества значительно меньше, в половину меньше", - сказал он.

Сколько ракет Россия может использовать одномоментно

Аналитик отметил, что россияне еще имеют ракеты Х-22 и Х-32, которые они могут применять с бомбардировщиков Ту-22М3. А к тому же, по данным эксперта, по Одессе российские военные еще могут бить "Ониксами", которые тоже выпускаются, хотя и в меньшем количестве.

Ну и, по словам Романенко, не стоит забывать о ракетах "Кинжал" из МиГов-31.

"Хотя там темпы выпуска довольно такие непонятные. ГУР говорит, что от двух до шести в месяц. Это слишком большая разница. Даже если взять в среднем 3 ракеты в месяц, то в налетах могут достаточно активно участвовать и тот десяток МиГ-31, которые россияне способны поднять в воздух одномоментно", - сказал он.

В общем, Романенко подытожил, что в европейской части россияне имеют до 20 бомбардировщиков в летном состоянии.

"Ту95... Эскадрилью они способны поднять - это 9 самолетов. 9 самолетов, если возьмут по 4 ракеты Х-101, это одномоментно 36 ракет. Плюс МиГи, плюс баллистика. Это российские возможности по максимуму. Ну плюс, минимально они способны запустить, ну за ночь допускали до 150 "Шахедов", - подчеркнул аналитик.