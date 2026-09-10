РФ готовит теракты во время псевдовыборов на оккупированных территориях, - разведка

Российские спецслужбы могут совершить теракты, диверсии и подрывы во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Службы внешней разведки.
Как объяснили в СВР, враг планирует эти преступления именно под "флагом Украины".
У Кремля есть сразу несколько целей, а именно:
Однако ключевая цель Москвы - сорвать мирный процесс при посредничестве США, искусственно обостряя ситуацию и дискредитируя Украину.
Согласно данным разведки, в период активного голосования 18-20 сентября на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму возможны несколько сценариев.
В частности, речь идет о:
После таких инцидентов Россия может обвинять Украину, в частности, украинские дроны или диверсионные группы.
Именно поэтому СВР призывает жителей временно оккупированных территорий в период с 17 по 21 сентября максимально избегать:
"Российские спецслужбы не считаются с жертвами среди гражданского населения, если это соответствует их текущим политическим задачам. Любое скопление людей на ВОТ в эти дни является потенциальной мишенью для провокаций кремлевской пропаганды", - предупреждает украинская разведка.
Ранее стало известно, что Россия якобы хочет возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму
Также накануне украинские социологи предупредили о рисках участия в выборах РФ.