РФ готовит теракты во время псевдовыборов на оккупированных территориях, - разведка

Как объяснили в СВР, враг планирует эти преступления именно под "флагом Украины".

У Кремля есть сразу несколько целей, а именно:

оправдать усиление репрессий против местных жителей;

получить повод для объявления новой волны мобилизации в России

Однако ключевая цель Москвы - сорвать мирный процесс при посредничестве США, искусственно обостряя ситуацию и дискредитируя Украину.

Согласно данным разведки, в период активного голосования 18-20 сентября на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму возможны несколько сценариев.

В частности, речь идет о:

подрыве избирательных участков или мест сбора бюллетеней в нерабочее время;

диверсий на транспорте и инфраструктуре, используемой для перевозки членов избирательных комиссий;

покушениях на коллаборантов, в том числе руководителей оккупационных избирательных комиссий и кандидатов в депутаты.

После таких инцидентов Россия может обвинять Украину, в частности, украинские дроны или диверсионные группы.

Именно поэтому СВР призывает жителей временно оккупированных территорий в период с 17 по 21 сентября максимально избегать:

мест массового скопления людей;

так называемых избирательных участков;

административных зданий, привлеченных к голосованию;

военных объектов оккупантов.

"Российские спецслужбы не считаются с жертвами среди гражданского населения, если это соответствует их текущим политическим задачам. Любое скопление людей на ВОТ в эти дни является потенциальной мишенью для провокаций кремлевской пропаганды", - предупреждает украинская разведка.