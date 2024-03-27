Россия пытается подорвать украинское подполье в оккупации, - ЦНС

В рамках кампании, россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах временно оккупированного Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля", - говорится в сообщении.