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Россия пытается подорвать украинское подполье в оккупации, - ЦНС

Фото: украинское подполье пытаются обвинить в причастности к теракту в РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях россияне проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья.

В рамках кампании, россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах временно оккупированного Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля", - говорится в сообщении.

Теракт в Подмосковье

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли как минимум 139 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили эту информацию и отрицают причастность к событиям Украины.

После теракта, россияне активизировали проверки граждан Таджикистана на временно оккупированных территориях.

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Война России против Украины