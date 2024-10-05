РФ готовит новые штурмы на двух направлениях Запорожской области, - военный

"По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным, враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы", - рассказал военный.

Он отметил, что если врагу на этом направлении удастся совершить прорыв, тогда войска РФ смогут взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Также Волошин добавил, что за прошедшие сутки только в Запорожской области противник совершил 400 обстрелов по населенным пунктам. Еще около 300 по позициям украинских войск.