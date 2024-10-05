В течение дня на фронте произошло 67 боев, почти половина на двух направлениях, - Генштаб

С начала суток, 5 октября, на фронте зафиксировано 67 боевых столкновений. Почти половина боев состоялись на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской области. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Покровка и Екатериновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Волфине, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, сбросив 10 авиабомб.

Также, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 24 КАБа.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Новоосинового и Лозовой. Три боя закончились, еще два - продолжаются.

На Лиманском направлении армия захватчиков атаковала четыре раза вблизи Новосадового, Макеевки и Торского. Украинские защитники отразили две атаки, еще две продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг один раз безуспешно атаковал в районе Тернов.

На Краматорском направлении захватчики пять раз совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Ступочек и Часов Яра, еще три атаки продолжаются. Также враг нанес авиационные удары по Краматорску.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку от Дачного и Торецкого. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще четыре - продолжаются. Страдают от авиационных ударов врага районы населенных пунктов Дилиевка и Александро-Калиново.

Самое горячее сегодня Покровское направление, с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли 15 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр и Луч. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, три боя - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. Десять боев завершено, четыре - продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты три раза атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Все штурмовые действия врага отражены. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, скинул шесть авиабомб.

На Ореховском направлении захватчики предприняли одну безуспешную попытку атаковать позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские подразделения наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львове.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.