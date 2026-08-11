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РФ готовит массовую фальсификацию "выборов" на оккупированных территориях

10:19 11.08.2026 Вт
2 мин
Кремль разработал конкретный план
aimg Юлия Капитонова
Фото: Массовые фальсификации выборов - традиционный инструмент Кремля (Getty Images)

Администрация российского диктатора Владимира Путина приказала своим ставленникам на оккупированных территориях Украины обеспечить для партии "Единая Россия" не менее 70% "поддержки" на выборах в Госдуму РФ.

С таким предупреждением выступил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Россия собирается массово фальсифицировать так называемые выборы в Госдуму на ВОТ Украины. Путинская администрация ставит задачу обеспечить явку на временно оккупированных территориях на уровне более 65-70%", - подчеркнул Коваленко.

Он обратил внимание на то, что так называемые "выборы" на ВОТ Украины полностью незаконны, однако Кремль будет пытаться использовать их именно для легитимизации оккупации.

Как отметил Коваленко, все это происходит на фоне тотальной риторики поддержки "вечной войны". Фактически речь идет о том, что все партии поддерживают продолжение боевых действий против Украины.

Более того, политическую силу "Яблоко", которая выступала против войны, демонстративно сняли с выборов, чтобы она не набрала заметного процента голосов.

"Это еще одно доказательство того, что путинский режим не видит будущего без войны и боится показывать поддержку антивоенных настроений. В то же время в России все больше растет прослойка населения, выступающая против продолжения войны. Преимущественно это жители регионов России, хотя такие же настроения фиксируются в Москве, где крайне негативно воспринимают слухи о возможной мобилизации", - добавил Коваленко.

По его словам, речь идет о населении, которое не способно на организованный уличный протест. На этом фоне он напомнил, что так же было и в СССР, который развалилися из-за экономических проблем и негативных настроений людей, критиковавших власть на собственных кухнях.

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