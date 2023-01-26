РФ готовит 25 "исправительных колоний" на оккупированных территориях, - горсовет Мариуполя

Российские оккупанты планируют превратить Мариуполь и Донецкую область в концлагерь. Хотят создать 25 "исправительных колоний" на временно оккупированных территориях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
Соответствующее распоряжение издал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что на территории "ДНР" Россия планирует создать 12 "исправительных колоний" и одно лечебно-исправительное учреждение.
"Таким образом, в "лучших" традициях советской диктатуры, оккупанты смогут избавляться от "не благонадежных" жителей и тех, кто имеет другую точку зрения. Уже скоро начнут искать предателей и шпионов", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно в Мариуполе были уничтожены три российских офицера.
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