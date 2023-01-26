РФ готовит 25 "исправительных колоний" на оккупированных территориях, - горсовет Мариуполя

Российские оккупанты планируют превратить Мариуполь и Донецкую область в концлагерь. Хотят создать 25 "исправительных колоний" на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Таким образом, в "лучших" традициях советской диктатуры, оккупанты смогут избавляться от "не благонадежных" жителей и тех, кто имеет другую точку зрения. Уже скоро начнут искать предателей и шпионов", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что на территории "ДНР" Россия планирует создать 12 "исправительных колоний" и одно лечебно-исправительное учреждение.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно в Мариуполе были уничтожены три российских офицера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.