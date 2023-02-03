РФ в Донецкой области планирует раздать захваченные квартиры местным коллаборантам, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, "бесхозяйное имущество", а именно так россияне называют пустые дома выехавших из региона из-за оккупации, с 1 мая планируется передать "солдатам ВС РФ" и коллаборантам, потерявшим имущество из-за агрессии России", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупационная администрация готовит законодательную базу, чтобы легитимизировать захват имущества.

"Однако еще раз заметим, что любые решения оккупантов не имеют юридической силы и являются просто очередным международным преступлением", - добавили в Центре национального сопротивления.