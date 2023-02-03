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РФ в Донецкой области планирует раздать захваченные квартиры местным коллаборантам, - ЦНС

Фото: РФ в Донецкой области планирует раздать захваченные квартиры местным коллаборантам (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Гауляйтеры временно оккупированых районов Донецкой области объявили о планах передать захваченное жилье местным коллаборантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, "бесхозяйное имущество", а именно так россияне называют пустые дома выехавших из региона из-за оккупации, с 1 мая планируется передать "солдатам ВС РФ" и коллаборантам, потерявшим имущество из-за агрессии России", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупационная администрация готовит законодательную базу, чтобы легитимизировать захват имущества.

"Однако еще раз заметим, что любые решения оккупантов не имеют юридической силы и являются просто очередным международным преступлением", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что на временно оккупированных районах Запорожской области россияне придумали новый способ паспортизации населения. Захватчики обещают вернуть жилье выехавшим из региона жителям, если те получат паспорт РФ.

Власти страны-агрессора направили в Донецкую область специальные подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР" Росгвардии.

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