ru
ua

РФ повинна створити умови для роботи ОБСЄ під час виборів на Донбасі, - Яременко

Новини » Політика   

Яременко вважає, що якщо РФ не визнає, що в ОРДЛО знаходяться її регулярні війська, то, значить, там є її нерегулярні війська

Верифікувати виведення російських військ з території окупованого Донбасу буде ОБСЄ. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко заявив, що іншого механізму в української влади немає.

"У нас верифікатор тільки один - ОБСЄ. Ніякого іншого механізму у нас немає. Як саме це буде реалізовуватися - питання обговорень. ОБСЄ присутня на всіх переговорах", - заявив він.

За його словами, російська сторона повинна створити умови для того, щоб бойовики пускали ОБСЄ на всю територію ОРДЛО.

"Це повинно стати частиною домовленостей, які повинна виконати російська сторона, і без цього рухатися до політичної частини буде просто неможливо. Якщо Росія хоче миру - вона піде на це, якщо не хоче - тоді всім на світі стане очевидно, хто саме зриває мирний процес", - заявив він.

Яременко вважає, що якщо РФ не визнає, що в ОРДЛО знаходяться її регулярні війська, то, значить, там є її нерегулярні війська.

"Крім того, міжнародне право містить поняття не тільки регулярних, а і нерегулярних збройних формувань. І агресія має на увазі під собою вторгнення як регулярних, так і нерегулярних формувань іншої країни. Навіть якщо РФ не визнає, що в ОРДЛО знаходяться її регулярні війська, то, значить, там є її нерегулярні війська, які фінансуються, організовуються і знаходяться під командуванням РФ", - сказав він.

Нагадаємо, Яременко також заявив, що Україна не зможе без наслідків відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмайера Донбасу.

Рада відправила на доопрацювання ветований Зеленським закон про "Пласт" Російськомовні школи перейдуть на українську мову з наступного року, - МОН
Читати всі новини