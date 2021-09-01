RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ повинна по-справжньому брати участь у врегулюванні на Донбасі, - заява України і США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і США закликали Росію по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Київ і Вашингтон будуть разом працювати над тим, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву України та США.

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни", - наголошується в документі.

США разом з Україною будуть продовжувати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію.

"Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом в Білому домі. На порядку переговорів ряд важливих питань. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДонбас