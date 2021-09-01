РФ повинна по-справжньому брати участь у врегулюванні на Донбасі, - заява України і США

Україна і США закликали Росію по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Київ і Вашингтон будуть разом працювати над тим, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву України та США .

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни", - наголошується в документі.

США разом з Україною будуть продовжувати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію.

"Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", - підкреслюється в заяві.