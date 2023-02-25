Для сдерживания дезертиров РФ дополнительно перебросила под Бахмут до 200 "кадыровцев", - Генштаб

Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды "кадыровцев" для сдерживания дезертирства или саботажа среди мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных или саботажа 23 февраля на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", - указали в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в настоящее время в Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация.

Напомним, в ГУР Минбороны рассказали, что в полномасштабной войне против Украины, "кадыровцы" используются Россией на фронте как "заградительные отряды".

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