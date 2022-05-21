РФ депортувала вже більше мільйона українців, шоста частина з них - діти, - Денісова

"Заяви РФ про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. Ми маємо незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації", - розповіла вона.

За словами уповноваженої Верховної ради, людей примусово садять в автобуси, погрожуючи зброєю, та вивозять на російську територію.

"Люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані. Покинути місце так званої "евакуації" рашисти не дозволяють. Їх змушують сідати в автобуси і лише при посадці повідомляють, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію", - розповіла Денісова.

За дуже приблизними даними тільки через цей табір пройшли понад 32 тис. громадян.