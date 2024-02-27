РФ за день запустила 10 дронов по инфраструктуре в Никопольском районе (фото)

Российская Федерация днем вторника, 27 февраля, в очередной раз нанесла удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Россияне использовали дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, армия РФ избивала по Марганецкой, Мировской, Покровской, Красногригоревской общинам. К счастью, в этот раз люди не пострадали. Однако не обошлось без разрушений. Повреждены коммунальное предприятие и агрофирма.

"Истерзаны и частный дом, хозяйственное сооружение, линии электропередач. Занялись грузовик и сухая трава. Оба пожара уже укротили", - описал Лысак.

Фото: РФ за день запустила 10 дронов по инфраструктуре в Никопольском районе (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя и Никопольского района

Никополь – город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

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